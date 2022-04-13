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росія розгортає війська на кордоні з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО

Сьогодні, 04:34 Переглядів: 409

 

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають росію «значною військовою загрозою», що на 25% більше, ніж минулого року

На території росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

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На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.

Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Як зазначається, розгортання військ рф відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд «до середини літа завершить дискусію» щодо подання заявки на членство в НАТО.

У відповідь прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що цей крок «не поліпшить» ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме «руйнування країни».

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають росію «значною військовою загрозою», що на 25% більше, ніж минулого року.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна НАТО Фінляндія
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