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росія нарощує військову авіацію на аеродромі у Липецькій області - ЗМІ

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1

 

Зараз там перебувають понад 30 військових літаків

Супутникові знімки свідчать, що росія нарощує сили військової авіації на аеродромі «Липецьк-2» у Липецькій області. Про це повідомляє Радіо Свобода.

- росія нарощує сили військової авіації на аеродромі «Липецьк-2» у Липецькій області. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі у порівнянні з кінцем березня – про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні «Схем», - пише видання.

Зараз там перебувають понад 30 військових літаків. Аеродром «Липецьк-2», підпорядкований Міноборони російської федерації, активно використовується для військових цілей російської армії.

 

У Повітряних силах Збройних сил України журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія рф атакує українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімка за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. За словами військових експертів, на знімках видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

 

Звідки саме були переміщені військові літаки до «Липецьк-2» – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми білорусі, припускають військові експерти.

Активні дії військових рф також впливають на пересування у регіоні цивільних бортів. Наразі Липецька область росії входить у перелік тих, де цивільні аеропорти припинили роботу, про що повідомляється на офіційному сайті Липецького аеропорту. Це переважно області, що межують або розташовані неподалік кордонів з Україною. Такі обмеження продовжені щонайменше до 19 квітня.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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