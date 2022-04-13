Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 96

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Президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом, пише CNN.

Під час виступу в штаті Айова він заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи зробить диктатор геноцид в іншій країні.

- Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і зробить геноцид за півсвіту, - заявив президент.