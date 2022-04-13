Не вимовив «паляниця»: на Рівненщині затримали росіянина з «вибухівкою»

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 118

У Рівненській області затримали громадянина росії, який ма при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово "паляниця" і сказав, що це слово значить споруду з балок. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

- 42-річний уродженець Гомеля плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову. Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок, - йдеться у повідомленні.

На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф".