Не вимовив «паляниця»: на Рівненщині затримали росіянина з «вибухівкою»

У Рівненській області затримали громадянина росії, який ма при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово "паляниця" і сказав, що це слово значить споруду з балок. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф".
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер