6 нових випадків COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Коронавірусну хворобу в інфекційних шпиталях лікують вісім пацієнтів
Вчора, 12 квітня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Захворіли чотири жінки віком від 31 до 65 років та два чоловіка віком 55 і 67 років.
Із вперше виявлених випадків захворювання всі шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
Всього в інфекційних шпиталях лікується вісім пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало три пацієнта. Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 24 023. Одужало 23 285. Померло 720
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер