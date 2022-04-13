6 нових випадків COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

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Вчора, 12 квітня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли чотири жінки віком від 31 до 65 років та два чоловіка віком 55 і 67 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується вісім пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало три пацієнта. Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 023. Одужало 23 285. Померло 720