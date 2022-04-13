Tulipa Ukraine: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

У Нідерландах на підтримку України вивели новий сорт тюльпанів, пелюстки яких забарвлені в сині та жовті тони – кольори українського державного прапора. Фото з'явилося в соцмережах.
Сорт назвали "Тюльпан Україна" ("Tulipa Ukraine"). Квіти мають дуже незвичний і зворушливий вигляд.
Ці тюльпани білі. Як тільки ці тюльпани (квіти) вийдуть з цибулин вони отримують кольорову обробку.
Як довго селікціонерам довелося трудитися, щоби вивести тюльпани такого забарвлення, невідомо.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер