Tulipa Ukraine: у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів на честь України

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 113

У Нідерландах на підтримку України вивели новий сорт тюльпанів, пелюстки яких забарвлені в сині та жовті тони – кольори українського державного прапора. Фото з'явилося в соцмережах.

- Особливі тюльпани на виставці тюльпанів у Кекенгофі цього ранку під назвою Tulipa Ukraine, - підписали фото в акаунті голландських тюльпанів.

Сорт назвали "Тюльпан Україна" ("Tulipa Ukraine"). Квіти мають дуже незвичний і зворушливий вигляд.

Ці тюльпани білі. Як тільки ці тюльпани (квіти) вийдуть з цибулин вони отримують кольорову обробку.

Як довго селікціонерам довелося трудитися, щоби вивести тюльпани такого забарвлення, невідомо.



