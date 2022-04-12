Дітлахи «Кременя» першими повернулися до тренувань на Полтавщині

Сьогодні, 22:19 Переглядів: 136

Загалом у Полтавській області всі три основні дитячі школи з футболу повернулися до тренувань

Футбольний клуб «Кремінь» першим у Полтавській області приступив до тренувань. Юні вихованці міського клубу за місць воєнного стану дуже скучили за тренуваннями. До виходу юних спортсменів на поле директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк організував підготовку покриття. А вже за кілька днів рішенням керівників міської та районних влад було дозволено відновити тренувальний процес.

Андрій Недяк подякував керівництву міста за можливість тренуватися на комунальному стадіоні. Також на стадіоні має можливість тренуватися й дитяча академія «Ягуар».

- Дуже багато дітей з України: Попасне, Маріуполь, Харків, вся Україна, яка переживає важкі часи, - зауважив Андрій Дмитрович.

Тренування поновили з дотриманням правил безпеки у разі повітряної тривоги.

Щастю дітей не було меж. Адже до тренувань приступили не лише вихованці МФК «Кремінь», а й вимушені переселенці з Києва, Вишгорода, Харкова, Маріуполя, Краматорська. На час воєнних дій для цих дітлахів Кременчук став тимчасовим домом, а футбол – можливістю відволіктися та знайти нових друзів.

Для більшості дітлахів інтерв’ю для «Кременчуцьких новин» стало першим у житті. Вони ще довго ділилися враженнями та дякували за теплий прийом.

9-річний Кирило з Харкова за довгий час зміг повернутися на поле. Він разом з сім’єю тікав з міста, яке обстрілювали російські війська. Юний футболіст розповів, що ніколи в житті не тренувався на стадіоні. Для нього це новий досвід та нові враження.

Ілля з Краматорська: «Команда позитивна, хороша. Мені подобається тут займатися».

- Коли виходжу на поле, то відчуваю, особливо коли не займався місяць. Тут класні вправи, - додав Влад із Вишгорода.

Артур з Харкова: «Фізичні вправи даються важко. Але місто й команда подобаються».

- Якщо будеш старатися, то коли повернешся додому, то будеш фізично сильнішим за інших. Поки інші відпочивають, ти уперто стараєшся у сильній команді, - додав Максим з Борисполя.

Арсеній з Харкова: «Вони нас прийняли одразу. Тренування важкі фізично, особливо після місяця перерви. Хочеться додому».

Щасливі не лише батьки, які побачили щасливі очі своїх малюків, а й тренерський штаб МФК «Кремінь».

- У такий важкий час ми знаходимо моменти для радості, - казав дитячий тренер «Кременя» Сергій Мурадян. – Сподіваємося, що біда скоро скінчиться.

- Життя триває. Завдяки тренуванням приходять позитивні емоції дітям і нам. Треба жити, - додав тренер МФК «Кремінь» Олександр Зозуля.

Тренери відзначають, що таке враження, що тренують збірну України, адже до «Кременя» приєдналися футболісти з Маріуполя, Краматорська та Харкова, міст, які постраждали від обстрілів росіян.