СБУ затримала Медведчука (фото)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Президент України Володимир Зеленский на своєму офіційному телеграм-каналі повідомив про «проведену спецоперацію завдяки СБУ». Та опублікував фото оголошеного в розшук Віктора Медведчука. Деталі президент пообіцяв розповісти пізніше.

Трохи пізніше інформацію підтвердила СБУ.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», - зазначив голова СБУ Іван Баканов. «Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!

Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!» - додали в СБУ.