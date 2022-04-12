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Кременчук, Путін проти українського народу

СБУ затримала Медведчука (фото)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 «Небезпечна багаторівнева спецоперація із затримання поки що народного депутата Медведчука»

Президент України Володимир Зеленский  на своєму офіційному телеграм-каналі повідомив про «проведену спецоперацію завдяки СБУ». Та опублікував фото оголошеного в розшук Віктора Медведчука.   Деталі президент пообіцяв розповісти пізніше.

Трохи пізніше інформацію підтвердила СБУ

 

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема  контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», - зазначив голова СБУ Іван Баканов.  «Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!  

Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!» - додали в СБУ. 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна віктор медведчук Володимир Зеленський СБУ
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