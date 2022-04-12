Миргород. Два прильоти, - Лунін

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Окупанти знову обстріляли Миргород. «Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два «прильоти». Постраждалих і наслідки уточнюємо», - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, 2 квітня удару було завдано по аеродрому Миргорода внаслідок була пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому. Силами та засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити кілька ворожих крилатих ракет.

У ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Інфраструктура зазнала значних руйнувань, двоє людей постраждали.