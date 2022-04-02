Внаслідок ракетного удару по Миргороду пошкоджено аеродром, загорівся склад палива

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 1 616

Через ракетний удар по Миргороду, який рашисти нанесли 2 квітня, пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його даними, силами й засобами ППО ЗСУ вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Ліквідація наслідків триває.

«Сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів. На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції», - повідомив Дмитро Лунін.

Також наразі встановлюється кількість постраждалих.

Раніше повідомлялось, 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці, сьогодні ж російські окупанти обстріляли Миргород та Полтаву.