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Внаслідок ракетного удару по Миргороду пошкоджено аеродром, загорівся склад палива

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 1 616

 Кількість постраждалих встановлюється.

Через  ракетний удар по Миргороду, який рашисти нанесли 2 квітня, пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його даними, силами й засобами ППО ЗСУ вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Ліквідація наслідків триває.

«Сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород.  Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.  Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів. На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції», - повідомив Дмитро Лунін.

Також наразі  встановлюється кількість постраждалих.

Раніше повідомлялось, 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці, сьогодні ж російські окупанти обстріляли Миргород та  Полтаву. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: Миргород обстріл
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