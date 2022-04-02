Вилучені вагони росії та білорусі передадуть на потреби ЗСУ

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Державне бюро розслідування звернулось з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.

На території Полтавської, Дніпропетровської, Вінницької та Тернопільської області ДБР виявило понад 2 тис залізничних вагонів, повідомляє пресслужба ДБР.

За їх даними, вони належать належать суб’єктам господарської діяльності росії та білорусі.

«Наразі ініційовано питання примусового вилучення та передачі цих вагонів на потреби ЗСУ», - зазначено в повідомленні.

За даними Liga.net, для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.

Раніше повідомлялось, що 10 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію російського майна. Рішення про конфіскацію російського майна ухвалюватиметься РНБО за поданням Кабміну.

Крім того, «Укрзалізниця» раніше розпочала процес націоналізації 15 тисяч російських вагонів.