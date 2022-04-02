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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

В Енергодарі рашисти влаштували стрілянину та вибухи на мирному мітингу: є поранені

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 238

 

Відомо про чотирьох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками

В Енергодарі Запорізької області сьогодні, 2 квітня, близько 11.40 пролунала серія гучних вибухів під час мирного мітингу. Про це інформує офіційний канал НАЕК «Енергоатом».

Зранку мешканці Енергодару зібралися на мирний мітинг у районі БК «Сучасник» на підтримку України, вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці стали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів мирних жителів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

Відомо про чотирьох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками. Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Після інциденту в Енергодарі почали глушити зв’язок: зник провідний інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців. Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Енергодар мітинг російські загарбники стрілянина вибухи поранені
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