В Енергодарі рашисти влаштували стрілянину та вибухи на мирному мітингу: є поранені

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 238

Відомо про чотирьох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками

В Енергодарі Запорізької області сьогодні, 2 квітня, близько 11.40 пролунала серія гучних вибухів під час мирного мітингу. Про це інформує офіційний канал НАЕК «Енергоатом».

Зранку мешканці Енергодару зібралися на мирний мітинг у районі БК «Сучасник» на підтримку України, вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці стали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів мирних жителів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

Відомо про чотирьох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками. Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Після інциденту в Енергодарі почали глушити зв’язок: зник провідний інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців. Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей.