Частина Полтавщини залишилась без світла

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 1 764

Відключення не пов'язані з ракетними ударами. Пошкодження ліній електропередач стались через сильний вітер.

У кількох населених пунктах Полтавщини немає світла, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Проте це не пов'язано з ворожими обстрілами, що стались сьогодні вдень.

«Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла. Це не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії. Бригади енергетиків виїхали на місця», - написав він.

Раніше повідомлялось, 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці, сьогодні ж російські окупанти обстріляли Миргород та Полтаву.

Нагадаємо, на Полтавщині сьогодні прогнозували сильний вітер.