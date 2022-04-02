Частина Полтавщини залишилась без світла

Відключення не пов'язані з ракетними ударами. Пошкодження ліній електропередач стались через сильний вітер.
У кількох населених пунктах Полтавщини немає світла, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Проте це не пов'язано з ворожими обстрілами, що стались сьогодні вдень.
«Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла. Це не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії. Бригади енергетиків виїхали на місця», - написав він.
Раніше повідомлялось, 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці, сьогодні ж російські окупанти обстріляли Миргород та Полтаву.
Нагадаємо, на Полтавщині сьогодні прогнозували сильний вітер.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер