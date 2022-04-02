Школи самостійно зможуть визначити дату завершення навчального року, - МОН

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Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам самостійно визначити дату завершення навчального року в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки (МОН).

Згідно з наказом МОН від 1 квітня 2022 року, закладам загальної середньої освіти рекомендували

самостійно визначити день завершення освітнього процесу у навчальному році;

ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання програм;

організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними консультації.

Також МОН звернулося до директорів та вчителів із закликом звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки учнів. Та наголосило, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.

Підсумкова атестація скасована - у разі потреби вчителі можуть оцінити знання дітей дистанційно.

Крім того, керівництво закладів повинно перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку; видати свідоцтва або табелі досягнень; видати документи про здобуття освіти. При цьому свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи.

Нагадаємо, раніше Державна служба якості освіти розробила рекомендації для шкіл щодо здійснення оцінювання у школах, що працюють в умовах війни. Зокрема, спростили оцінювання та скасували контрольні.

Також раніше повідомлялось, що у Кременчуці станом на кінець березня 90 % учнів беруть участь у навчанні (дистанційно).