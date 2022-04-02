Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: ракета влучила в залізницю

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1 125

Попередньо загиблих немає, одна людина поранена.

Російські окупанти близько 16-ї години 2 квітня обстріляли Павлоградський район, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. В результаті пошкоджено залізницю, рух поїздів зупинено.

«2 квітня. 15.55. Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає.

Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання.

Одна людина поранена», - повідомив він.

Нагадаємо, 31 березня близько 10:00 завдані ракетні удари по по військовій частині у Дніпропетровській області. В результаті знищено адмінбудівлю та склад з горючим.