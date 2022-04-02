Російські війська обстріляли Миргород, - Лунін 

Російські окупанти обстріляли Миргород, повідомив о 17.37 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Три «прильоти» по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає». написав він.
о 6.00 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці. Через обстріли нашого міста сталася пожежа.
Минулої ночі рашисти обстріляли Полтаву.
Знову закликаємо: не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер