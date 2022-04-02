Російські війська обстріляли Миргород, - Лунін

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Російські окупанти обстріляли Миргород, повідомив о 17.37 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Три «прильоти» по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає». написав він.

о 6.00 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці. Через обстріли нашого міста сталася пожежа.

Минулої ночі рашисти обстріляли Полтаву.

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