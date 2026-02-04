ГО "Захист держави"
Новий адвокат та витребування медичних документів: як минуло чергове слухання у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 199

 

Суд виніс ухвалу і відклав засідання до наступної дати

Сьогодні, 4 лютого, у стінах Крюківського райсуду Кременчука відбулося чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. 

Тривало слухання традиційно недовго.

Суддя Мурашова повідомила, що у справу входить новий учасник — представник потерпілого адвокат Більда. На сьогоднішнє слухання він не з’явився, проте потерпілий не заперечував проти проведення слухання без його участі.

Також суддя розглянула клопотання від сторони обвинувачення про витребування медичних документів із медичного закладу на Дніпропетровщині, де обвинувачений проходив лікування, аби розглянути їх засіданні. Це клопотання суд задовольнив.

Оскільки свідки на слухання так і не прибули, суд відклав засідання до наступної запланованої раніше дати — 18 лютого.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. 

У вересні суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

0
Автор: Яна Гудзь
