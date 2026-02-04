Помер кременчуцький художник Віктор Кобеляцький

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 190

Його перша персональна виставка відбулася у Шверіні в Німеччині

У Кременчуці помер художник, член Національної спілки художників України Віктор Кобеляцький. Про смерть митця повідомив колектив місцевої художньої галереї на Фейсбук-сторінці закладу 3 лютого.

Віктор Кобеляцький був відомим у місті художником, його роботи зберігаються в приватних колекціях та експонувалися на виставках.

Що відомо про художника

Віктор Кобеляцький народився 5 травня 1957 року в Кременчуці. Виріс у родині з матір’ю, навчався в інтернаті імені Макаренка. Після школи проходив строкову службу у Збройних силах — у військах протиповітряної оборони. Здобував освіту в кількох вищих навчальних закладах, зокрема у Львівському поліграфічному інституті та Московському народному університеті імені Крупської. Повної вищої освіти не завершив, проте отримав широку академічну підготовку в галузі мистецтва.

З 1993 року Віктор Кобеляцький активно брав участь у виставковій діяльності. Його перша персональна виставка відбулася у Шверіні (Німеччина). В Україні митець представляв свої роботи на міжнародних та всеукраїнських виставках у Києві, а також у Кременчуці. Перша персональна виставка у Кременчуці пройшла у 1994 році в міському краєзнавчому музеї.