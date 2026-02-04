На Полтавщині працюють три вагони незламності «Укрзалізниці»: де їх знайти і що там є

У Полтавській області нині функціонують три вагони незламності «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Вагони розташовані на таких залізничних станціях:
Раніше вагон незламності працював також на станції Нові Санжари у селі Руденівка, однак його передислокували до Харкова.
В «Укрзалізниці» зазначають, що у вагонах можна:
Вагони незламності працюють щодня. Кожен із них розрахований на одночасне перебування до 50 людей.
Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» підготувала 100 «Вагонів незламності» для обігріву та зв’язку у відповідь на знеструмлення країни.
