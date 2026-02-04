У селі Піщане горів гараж: травмувався власник

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 131

Увечері 3 січня, близько 20.00, рятувальники отримали виклик про займання в приватному господарстві в селі Піщане.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи місцевої пожежної охорони села Піщане та бійців 14-ї ДПРЧ. На момент прибуття вогонь уже встиг пошкодити покрівлю та перекриття гаража на площі близько 55 м2, а також знищував легковий автомобіль Renault, що знаходився всередині приміщення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час пожежі травмувався власник домоволодіння. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зупинити поширення полум’я та зберегти гараж і розташований поруч житловий будинок.

Нагадаємо, що впродовж доби 2-го лютого на території Полтавщини сталися три пожежі.