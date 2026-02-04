На Полтавщині судять військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та обіцяв за гроші «відмазати» від ТЦК

На Полтавщині судять військовослужбовця, який самовільно залишив територію військової частини, а твкож взяв гроші та пообіцяв допомогти вирішити питання із ТЦК. Про це столо відомо із ухвали Лубенського міськрайонного суду від 22 січня 2026 року.

В ухвалі йдеться, що обвинувачений — курсант навчального підрозділу однієї з військових частин. Відомо, що у листопаді 2024 року він залишив лікувальний заклад і не повернувся до місця служби. Затримали його через рік, у листопаді 2025 року.

Крім того, за версією обвинувачення, чолвоік взяв 1700 доларів та пообіцяв повпливати на рішення службових осіб щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку, оформлення документів для проходження ВЛК без фактичного огляду та подальшого визнання непридатним до служби.

Справу суд розглядає за двома статтями — ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців).

На суді захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, посилаючись на наявність двох дітей, місця проживання та соціальних зв’язків. Сторона обвинувачення ж клопотала про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд відмовив у домашньому арешті та продовжив тримання під вартою на 60 днів — до 22 березня 2026 року включно. Водночас суд визначив заставу у розмірі 199 680 грн.

