Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де в Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 2

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 4 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 08.00 до 16.00

  • вул. Євгена Патона, 25

З 08.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2–38

  • вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4

  • вул. Барвінкова, 1А

  • вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1

  • вул. Ботанічна, 1–34

  • вул. Бригадна

  • вул. Василя Стуса, 51–64

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Вадима Бойка, 6/15

  • вул. Вадима Пугачова, 52/130

  • вул. Володимира Вернадського, 47, 75

  • вул. Володимира Вернадського, 57–80

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А

  • вул. Гайдамацька, 11/21–44

  • вул. Гійома Боплана, 4–15/9

  • вул. Гранітна, 5

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • вул. Дніпровська, 28

  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31

  • вул. Експресівська, 53

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Івана Котляревського, 1–24

  • вул. Івана Приходька, 134–150

  • вул. Івана Приходька, 134–156

  • вул. Кавказька, 1–37

  • вул. Кавалерійська, 2–49

  • вул. Кавалерійська, 26

  • вул. Квітки Цісик, 2–16

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Кільцева, 12–34

  • вул. Кооперативна, 77–131/5

  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А

  • вул. Козацька, 19–46

  • вул. Криворудна, 2В

  • вул. Криворудна, 16–20А

  • вул. Лебедина, 17–74

  • вул. Лебедина, 55–88/22

  • вул. Ліщинова, 4–29

  • вул. Лікаря Бончука, 18–24/36А

  • вул. Лікаря Бончука, 28–30

  • вул. Лікаря Парнети, 12А, 37–67 (дитяча поліклініка)

  • вул. Миколи Пирогова, 4–44/4

  • вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8

  • вул. Нескорених, 15–54

  • вул. Одеська, 9–31А

  • вул. Олександра Печерського, 2–60

  • вул. Озерна, 3–21/5

  • вул. Озерна

  • вул. Перекопська, 2

  • вул. Перекопська, 6–51Б

  • вул. Переяславська, 39/2

  • вул. Переяславська, 39/2–55

  • вул. Переяславська, 42

  • вул. Петра Прокоповича, 1–31

  • вул. Полковника Оксанченка, 79

  • вул. Портова, 3–26/6

  • вул. Правобережна, 4

  • вул. Правобережна, 17–40А

  • вул. Правобережна, 33

  • вул. Правобережна, 38А

  • вул. Правобережна, 45А–55/1

  • вул. Правобережна, 47, 47А

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Республіканська, 87

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Республіканська, 93Б, 95

  • вул. Рокитнянська, 27Л–39

  • вул. Садківська, 15/20–48

  • вул. Садковська, 39–54

  • вул. Сержанта Мельничука, 1Б–6

  • вул. Сержанта Мельничука, 3–18А

  • вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А–17

  • вул. Соломії Крушельницької, 4–63

  • вул. Соломії Крушельницької, 44–85

  • вул. Софії Русової, 9–72А

  • вул. Софії Русової, 58–72

  • вул. Сонячна, 1–21

  • вул. Східна, 2/3–14/22

  • вул. Східна, 3

  • вул. Чорних Запорожців, 12–20

  • вул. Чорноморська, 15/10–66

  • вул. Шістдесятників, 1–26/2

  • вул. Шістдесятників, 4А–15

  • вул. Шкільна, 1–11/9, 15Б

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–26

  • вул. Юрія Липи, 3/3–13/16

  • вул. Юрія Липи, 41–68/39

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82

  • пр-д Григорія Петька, 4

  • пр-д Травневий, 3–7/51

  • просп. Лесі Українки, 6, 119

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Свободи, 6–11

  • просп. Свободи, 8

  • просп. Свободи, 121, 132/2

  • проїзд Весняний, 7–12

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Івана Калиновича, 1–60

  • проїзд Юнацький, 2–6А

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Братів Майбородів, 2–5

  • пров. Василя Барки, 9–24

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13

  • пров. Вишневий, 46

  • пров. Володимира Вернадського, 21/1

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • пров. Грушевий, 2–28

  • пров. Гостомельський, 2–24

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • пров. Дачний, 6А, 28

  • пров. Дачний, 16

  • пров. Заводський, 3–8

  • пров. Захисний, 3–15

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Козака Кременя, 1–23

  • пров. Козака Кременя, 25–37

  • пров. Конституції, 3–10

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • пров. Князя Олега, 1–48/15

  • пров. Козачий, 24–34

  • пров. Кремневий, 4–16

  • пров. Лубенський, 1–59/11

  • пров. Лютневий

  • пров. Миколи Пирогова, 1/13–8

  • пров. Олега Ольжича, 1–20

  • пров. Олексія Бутовського, 4–51

  • пров. Перекопський, 10

  • пров. Перекопський, 9А

  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А

  • пров. Правобережний, 1А–20

  • пров. Придніпровський, 2–19

  • пров. Пшеничний, 2–13

  • пров. Садківський, 2–38

  • пров. Садковський, 25–56

  • пров. Сергія Петренка, 9–33

  • пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17

  • пров. Січовий, 1/1–17

  • пров. Сорочинський, 2–15

  • пров. Стрілецький, 9–18

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Технічний, 1/14–13

  • пров. Технічний, 15–29

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • пров. Фабричний, 3–13/1

  • пров. Фруктовий, 4

  • пров. Центральний, 8, 10

  • пров. Чигиринський, 2–31

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • пров. Якова Петруся, 122

  • пр. Озерний, 3–10А

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7

  • туп. 2-й Озерний, 2/27–8

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • туп. Козачий, 3–10/29

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • туп. Пугачова, 1–21

  • туп. Садківський, 3/3–23

  • туп. Спокійний, 1–14

З 08.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

Автор: Яна Гудзь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

