Де в Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 4 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Євгена Патона, 25
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4
вул. Барвінкова, 1А
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Бригадна
вул. Василя Стуса, 51–64
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Вадима Бойка, 6/15
вул. Вадима Пугачова, 52/130
вул. Володимира Вернадського, 47, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Гійома Боплана, 4–15/9
вул. Гранітна, 5
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Дніпровська, 28
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Експресівська, 53
вул. Затонна, 24
вул. Івана Котляревського, 1–24
вул. Івана Приходька, 134–150
вул. Кавказька, 1–37
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Кавалерійська, 26
вул. Квітки Цісик, 2–16
вул. Київська, 64–121
вул. Кільцева, 12–34
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Козацька, 19–46
вул. Криворудна, 2В
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Лебедина, 17–74
вул. Лебедина, 55–88/22
вул. Ліщинова, 4–29
вул. Лікаря Бончука, 18–24/36А
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Лікаря Парнети, 12А, 37–67 (дитяча поліклініка)
вул. Миколи Пирогова, 4–44/4
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Нескорених, 15–54
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Озерна
вул. Перекопська, 2
вул. Перекопська, 6–51Б
вул. Переяславська, 39/2
вул. Переяславська, 39/2–55
вул. Переяславська, 42
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Полковника Оксанченка, 79
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 4
вул. Правобережна, 17–40А
вул. Правобережна, 33
вул. Правобережна, 38А
вул. Правобережна, 45А–55/1
вул. Правобережна, 47, 47А
вул. Проліскова, 1–11
вул. Республіканська, 87
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Республіканська, 93Б, 95
вул. Рокитнянська, 27Л–39
вул. Садківська, 15/20–48
вул. Садковська, 39–54
вул. Сержанта Мельничука, 1Б–6
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Сонячна, 1–21
вул. Східна, 2/3–14/22
вул. Східна, 3
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9, 15Б
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Юрія Кондратюка, 2–26
вул. Юрія Липи, 3/3–13/16
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пр-д Григорія Петька, 4
пр-д Травневий, 3–7/51
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Лесі Українки, 96
просп. Свободи, 6–11
просп. Свободи, 8
просп. Свободи, 121, 132/2
проїзд Весняний, 7–12
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 1–60
проїзд Юнацький, 2–6А
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Вишневий, 46
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грушевий, 2–28
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Дачний, 6А, 28
пров. Дачний, 16
пров. Заводський, 3–8
пров. Захисний, 3–15
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Козака Кременя, 1–23
пров. Козака Кременя, 25–37
пров. Конституції, 3–10
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Князя Олега, 1–48/15
пров. Козачий, 24–34
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/11
пров. Лютневий
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Перекопський, 10
пров. Перекопський, 9А
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Правобережний, 1А–20
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Садківський, 2–38
пров. Садковський, 25–56
пров. Сергія Петренка, 9–33
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Технічний, 1/14–13
пров. Технічний, 15–29
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фруктовий, 4
пров. Центральний, 8, 10
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
пров. Якова Петруся, 122
пр. Озерний, 3–10А
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Козачий, 3–10/29
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садківський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
