«Головний принцип — відкритість». Кременчуцький краєзнавчий музей очолив Артем Ряса

Кременчуцький краєзнавчий музей очолив місцевий громадський діяч, активіст Артем Ряса. Про це він сказав у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» 3 лютого.

За його словами, у музеї очікуються «багатотермінові та більш осяжні» зміни.

— Головний принцип — відкритість, співпраця, залучення молоді до роботи музею, — сказав Ряса.

Хто такий Артем Ряса

Артем Ряса — громадський активіст із Кременчука, волонтер і колишній керівник об’єднання українських студентів у польському місті Люблін. Понад сім років він прожив у Польщі, де закінчив університет імені Марії Кюрі-Склодовської та активно займався студентською і громадською діяльністю, зокрема популяризував Україну за кордоном. Після завершення навчання повернувся до України, щоб застосувати європейський досвід у рідному місті.

Упродовж останніх років Ряса зосередився на темі деколонізації у Кременчуці: долучається до процесу перейменування вулиць і провулків, подає власні пропозиції щодо назв для понад сотні топонімів, значну частину з яких міська влада підтримує.

Додамо, що раніше музей очолювала Алла Гайшинська.

