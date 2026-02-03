«Він пішов сам на війну». У Кременчуці попрощались з солдатом Русланом Кір’яновим

3 лютого у Кременчуці попрощались з 49-річним військовослужбовцем Русланом Кір’яновим. Чоловік був солдатом стрільцем.
Руслан Кір’янов народився у селі Садки, проживав у Кременчуці. Навчався у ліцеї № 6, розповів офіцер цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков.
На військову службу чоловік пішов 11 червня 2024 року. Солдат загинув 17 листопада 24-го року у Покровському районі Донецької області, тривалий час вважався безвісти зниклим, каже офіцер.
Мама загиблого Ірина прийшла попрощатись з сином востаннє:
Донька солдата Олександра каже, що «тато назавжди залишиться у серці».
У Руслана залишились мати, донька і син. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на кладовищі у селі Садки, біля його рідних.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.