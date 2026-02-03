Оборонні укріплення Більського городища внесли до переліку пам’яток національного значення

21 січня Кабінет Міністрів України затвердив рішення щодо внесення оборонних споруд та укріплень Більського городища, що на Полтавщині, до переліку обʼєктів культурної спадщини національного значення. Про це стало відомо після після засідання Урядового комітету.
Згідно з додатком до постанови, три об’єкти історико-культурного заповідника «Більськ», що знаходяться в східній окрузі села Більськ Котелевської селищної ради Полтавського району, були віднесені до пам’яток археології національного значення, а саме:
Раніше ми писали про золоті прикраси, зброю та поховальну урну, які археологи знайшли під час розкопок кургану. Знахідки датуються кінцем VI–V ст. до н. е.
