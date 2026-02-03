Оборонні укріплення Більського городища внесли до переліку пам’яток національного значення

21 січня Кабінет Міністрів України затвердив рішення щодо внесення оборонних споруд та укріплень Більського городища, що на Полтавщині, до переліку обʼєктів культурної спадщини національного значення. Про це стало відомо після після засідання Урядового комітету.

Згідно з додатком до постанови, три об’єкти історико-культурного заповідника «Більськ», що знаходяться в східній окрузі села Більськ Котелевської селищної ради Полтавського району, були віднесені до пам’яток археології національного значення, а саме:

Оборонні споруди Великого укріплення Більського городища (Друга чверть — середина VI–IV ст. до нашої ери);

Західне укріплення Більського городища (Основний масив нашарувань: VIII–V ст. до нашої ери, передскіфський та скіфський час, культура лісостепового землеробського населення скіфської епохи; окремі знахідки доби бронзи, знахідки та об’єкти періоду козацтва та Нового часу);

Східне укріплення Більського городища (Основний масив нашарувань: VI–IV ст. до нашої ери, скіфський час, культура лісостепового землеробського населення скіфської епохи; окремі знахідки доби бронзи, раннього середньовіччя).

