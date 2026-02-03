Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Оборонні укріплення Більського городища внесли до переліку пам’яток національного значення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 137

До переліку увійшли Велике, Західне та Східне укріплення історико-культурного заповідника «Більськ»

21 січня Кабінет Міністрів України затвердив рішення щодо внесення оборонних споруд та укріплень Більського городища, що на Полтавщині, до переліку обʼєктів культурної спадщини національного значення. Про це стало відомо після після засідання Урядового комітету.

Згідно з додатком до постанови, три об’єкти історико-культурного заповідника «Більськ», що знаходяться в східній окрузі села Більськ Котелевської селищної ради Полтавського району, були віднесені до пам’яток археології національного значення, а саме: 

  • Оборонні споруди Великого укріплення Більського городища (Друга чверть — середина VI–IV ст. до нашої ери);
  • Західне укріплення Більського городища (Основний масив нашарувань: VIII–V ст. до нашої ери, передскіфський та скіфський час, культура лісостепового землеробського населення скіфської епохи; окремі знахідки доби бронзи, знахідки та об’єкти періоду козацтва та Нового часу);
  • Східне укріплення Більського городища (Основний масив нашарувань: VI–IV ст. до нашої ери, скіфський час, культура лісостепового землеробського населення скіфської епохи; окремі знахідки доби бронзи, раннього середньовіччя).

Раніше ми писали про золоті прикраси, зброю та поховальну урну, які археологи знайшли під час розкопок кургану. Знахідки датуються кінцем VI–V ст. до н. е.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: Більське городище культурна спадщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх