Шістьох поліцейських Полтавщини нагородили за виконання бойових завдань на фронті та розкриття особливо тяжкого злочину

За належне виконання бойових завдань на передовій та розкриття особливо тяжкого злочину поліцейських Полтавщини відзначили державними та відомчими нагородами. Відзнаки поліцейським стрілецького батальйону, вибухотехнічної служби, оперативникам та слідчим вручив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Відповідно до Указу Президента України, орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне й бездоганне служіння українському народові, нагороджено капітана поліції Миколу Коваленка - старшого інспектора відділу № 1 Кременчуцького районного управління поліції.



Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України, за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в умовах збройної агресії РФ, нагрудним знаком «За безпеку народу» нагороджено старшого сержанта поліції Юрія Микуця — поліцейського управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини.



Нагрудний знак «За відвагу в службі» вручений заступнику командира взводу (безпілотних систем) батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП Полтавщини. У повідомленні його прізвище не названо.



А нагрудний знак «За відзнаку в службі» отримав майор поліції Олег Штучка — слідчий обласного управління поліції.



Крім того, за високий професіоналізм, мужність та відвагу під час переслідування та затримання особи, яка з використанням гранати вчинила замах на вбивство двох місцевих жінок, наказом Національної поліції України нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджено майора поліції Миколу Терещенка — начальника сектору поліцейської діяльності № 1 відділу № 2, та капітана поліції Владислава Дуба — заступника начальника відділу № 2 Кременчуцького райуправління поліції.

— Кожен із вас щоденно демонструє професіоналізм, витримку й готовність діяти рішуче заради захисту людей і України. Дякую за службу, принципову позицію та відповідальність, з якою ви виконуєте поставлені завдання в умовах воєнного стану, — зазначив Євген Рогачов.

Нагадаємо, 5 грудня минулого року вранці поблизу автомобіля стався вибух, унаслідок якого постраждали дві місцеві жінки. Після інциденту чоловік утік з місця події, однак правоохоронці затримали його протягом години.

За словами начальника відділу № 2 Кременчуцького райуправління поліції Олександра Акіменка, після вибуху на території області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Під час відпрацювання правоохоронці виявили підозрілий автомобіль.

— Водій ігнорував вимоги про зупинку, намагався втекти, створював аварійні ситуації. Відповідно до закону ми застосували вогнепальну зброю для зупинки авто, щоб він не заїхав у населений пункт і не наражав на небезпеку інших людей, — повідомив Олександр Акіменко.

Чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями ККУ: замах на умисне вбивство двох осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

«Кременчуцький Телеграф» багато розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

18 листопада на Полтавщині матерям двох поліцейських штурмової бригади «Лють», які загинули на Донеччині під час виконання бойових завдань, вручили державні нагороди їхніх полеглих синів. Орден «За мужність» ІІІ ступеня та відзнаку «Комбатанський хрест» отримала мати майора поліції Романа Обуховського, який загинув 10 грудня 2024 року. Йому також посмертно присвоєно звання підполковника поліції. Такі ж нагороди вручили матері сержанта поліції Максима Джуна, загиблого 13 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Торецьку.

5 листопада, в Полтаві відзначили поліцейських штурмового батальйону «Полтава» об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють», які боронять країну на найскладніших напрямках фронту. Захисникам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.