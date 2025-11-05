У Полтаві відзначили бійців штурмового батальйону «Полтава» ОШБ «Лють»

У Полтаві відзначили поліцейських штурмового батальйону «Полтава» об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють», які боронять країну на найскладніших напрямках фронту. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Захисникам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня. Нагороди передали депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін та депутат міської ради Антон Ярмолюк.

«За поданням командування правоохоронної комісії облради прийнято одноголосне рішення нагородити вас за мужність і вірність Україні. Бажаю Божого благословення, удачі — і найголовніше, щоб усі повернулися живими та з перемогою», — звернувся до бійців Олег Хардін.

Антон Ярмолюк подякував захисникам за службу та щоденну роботу, що наближає перемогу України.

До відзначення долучилися помічник начальника поліції Полтавщини з питань ветеранської політики В’ячеслав Ясько та представниця Департаменту головної інспекції Нацполіції Наталія Нечепуренко.

Подяку від начальника ГУНП у Полтавській області отримали волонтери Олексій та Людмила Портнови — за постійну допомогу підрозділу та підтримку бійців.

Нагадаємо, влітку офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань.