ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

У Полтаві відзначили бійців штурмового батальйону «Полтава» ОШБ «Лють»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

 Поліціянтам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня

У Полтаві відзначили поліцейських штурмового батальйону «Полтава» об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють», які боронять країну на найскладніших напрямках фронту. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Захисникам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня. Нагороди передали депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін та депутат міської ради Антон Ярмолюк.

«За поданням командування правоохоронної комісії облради прийнято одноголосне рішення нагородити вас за мужність і вірність Україні. Бажаю Божого благословення, удачі — і найголовніше, щоб усі повернулися живими та з перемогою», — звернувся до бійців Олег Хардін.

Антон Ярмолюк подякував захисникам за службу та щоденну роботу, що наближає перемогу України.

До відзначення долучилися помічник начальника поліції Полтавщини з питань ветеранської політики В’ячеслав Ясько та представниця Департаменту головної інспекції Нацполіції Наталія Нечепуренко.

Подяку від начальника ГУНП у Полтавській області отримали волонтери Олексій та Людмила Портнови — за постійну допомогу підрозділу та підтримку бійців.

Нагадаємо, влітку офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Лють нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх