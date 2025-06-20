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Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 180

 

Відзнаки МВС, нагородну зброю та погони з черговим спеціальним званням офіцерам вручив очільник поліції Полтавщини

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов високо оцінив роботу спецпризначенців Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) в умовах воєнного стану та привітав особовий склад з дев’ятою річницею створення підрозділу. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Як зазначено в повідомленні, з початку широкомасштабного вторгнення ворога на нашу землю бійці КОРДу гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України, демонструючи відвагу та рішучість на передовій та в тилу.

— Я щиро вдячний кожному з вас за незламність, професіоналізм і вірність присязі! Ваша робота є надзвичайно важливою. Адже в умовах війни ми працюємо на два фронти: допомагаємо звільняти українські території від окупанта та протидіємо злочинності й ворожій агентурі в тилу. Бажаю, щоб кількість ваших виходів на бойові завдання завжди дорівнювала кількості повернень живими та неушкодженими. Міцного здоров’я, витримки та гарту, щоб гідно пройти важкі випробування і здобути Перемогу! — наголосив генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та самовіддану службу, проявлену під час виконання бойових завдань в умовах воєнного стану, п’ятеро офіцерів КОРДу нагороджені відомчими відзнаками. Також двоє бійців підрозділу заохочені відомчою відзнакою МВС України «Вогнепальна зброя» та присвоєно чергове спеціальне звання «майор поліції».
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що 80 поліцейських Полтавщини заохочено відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліцейські різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України. 

Ми також писали про те, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обоє захисників служили у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нагородження КОРД
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