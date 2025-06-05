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У Кременчуці передали посмертні нагороди бійцям штурмової бригади Нацполіції «Лють»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 269

 

Полеглих молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука відзначили орденами «За мужність» ІІІ ступеня

Учора, 4 червня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обоє захисників служили у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Павло Грищук був родом із Глобиного на Кременчуччині.

 

Загинув захисник 30 червня 2024 року  внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Північне на Донеччині.

Антон Сурженко родом із Козельщинської громади.

 

Із липня 2020 року Антон працював у Службі судової охорони Полтавщини — забезпечував захист судових установ у Кременчуці. У квітні 2023 року чоловік звільнився та приєднався до лав спецпідрозділу «Лють» Національної поліції. Загинув під час виконання бойового завдання 23 травня 2024 року поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

Нагороди рідним загиблих передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, помічник начальника поліції Полтавщини Вячеслав Ясько, начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович та помічник начальника Департаменту поліції особливого призначення Нацполіції «Лють» Вячеслав Вусінський.

 

Нагадаємо, у квітні Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: нагородження війна воїни світла Нацполіція бригада Лють
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