Двоє правоохоронців з Кременчуцького району отримали державні відзнаки посмертно

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 189

Молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого лейтенанта поліції Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України». Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Обидва бійці були з Кременчуцького району: Антон Сурженко — з Козельщинської громади, Павло Грищук — з Глобиного. Офіцери служили в об'єднаній штурмовій бригаді «Лють», загинули торік.

Павло загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Північне на Донеччині, Антон Сурженко — біля міста Часів Яр у Донецькій області.

Нагородження, полеглому військовослужбовцю із Горішніх Плавнів присвоїли посмертну нагороду.