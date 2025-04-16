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Двоє правоохоронців з Кременчуцького району отримали державні відзнаки посмертно

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 189

Офіцери служили в об'єднаній штурмовій бригаді «Лють», загинули торік

Молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого лейтенанта поліції Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України». Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. 

Обидва бійці були з Кременчуцького району: Антон Сурженко — з Козельщинської громади, Павло Грищук — з Глобиного. Офіцери служили в об'єднаній штурмовій бригаді «Лють», загинули торік.

Павло загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Північне на Донеччині, Антон Сурженко — біля міста Часів Яр у Донецькій області.

Нагородження, полеглому військовослужбовцю із Горішніх Плавнів присвоїли посмертну нагороду.

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Автор: Телеграф Джерело фото: на фото (зліва направо): Павло Грищук, Антон Сурженко
Теги: посмертно нагородження
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