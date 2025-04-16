У Горішніх Плавнях родинам двох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 118

Орденами «За мужність» посмертно були нагороджені матрос Олег Підтикан і старший солдат Руслан Єрко

У Горішніх Плавнях відбулася церемонія передачі державних нагород родинам полеглих воїнів. У середу, 16 квітня, перед початком сесії міської ради начальник Першого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко передав ордени «За мужність» ІІІ ступеня батькам загиблих захисників України: старшого солдата Руслана Єрка і матроса Олега Підтикана.

Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Матрос Підтикан Олег Іванович помер 18 жовтня 2023 року в Одеському військовому госпіталі від поранень, які отримав унаслідок російського обстрілу. Він захищав Україну у лавах 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Старший солдат Єрко Руслан Володимирович загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він захищав Україну у лавах 4-ї окремої танкової бригади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

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