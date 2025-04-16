Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 282

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 17 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Миру, 14, 31.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Андрія Ізюмова

  • пров. Ананія Размислова

  • пров. Бар’єрний

  • пров. Бахмацький, 1-20

  • пров. Давида Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Західний

  • пров. Зв’язковий

  • пров. Калиновий, 3-9А

  • пров. Караванний

  • пров. Князя Вітовта

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Криворізький, 2/2-18

  • пров. Марка Кропивницького, 1-14

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Полтавський

  • пров. Прорізний, 17-37

  • пров. Резервний, 13, 15/3, 17

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Чередницький, 4

  • пр-д Андрія Ізюмова

  • пр-д Григоровича-Барського

  • пр-д Громадянський

  • пр-д Дачний

  • пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8

  • пр-д Луговий

  • пр-д Миколи Руденка

  • просп. Полтавський

  • просп. Свободи, 92/17-120/25

  • просп. Свободи, 116

  • туп. Бажана

  • туп. Данила Апостола, 1/25-12

  • туп. Зв’язковий

  • туп. Кременецький

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Архітектора Сергеєва

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Барвінкова

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Богдана Хмельницького

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Братів Тютюнників

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Бойка, 24, 26

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Військова, 18/56

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Володимира Короленка

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45

  • вул. Газопровідна, 4-30

  • вул. Гайдамацька, 80

  • вул. Гетьманська

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Громадянська

  • вул. Гійома Боплана

  • вул. Давида Кострова, 2/37

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  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42

  • вул. Експресівська, 1-48

  • вул. Євгена Коновальця, 52-70

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського, 2/54

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Карпенка-Карого, 2-15

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Квітки Цісик, 19, 21

  • вул. Кільцева

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

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  • вул. Миколи Кучми, 62

  • вул. Миколи Кучми, 65-94

  • вул. Миколи Міхновського

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  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Народних Ополченців, 1-46

  • вул. Нескорених

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Олеся Гончара, 32-63

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

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  • вул. Паризька, 2/32-12

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  • вул. Покровська, 24, 28

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  • вул. Шістдесяників, 4А-15

  • вул. Щаслива, 2-40

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  • вул. Київська, 64-80, 121.

З 8.00 до 18.00:

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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