Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 17 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Миру, 14, 31.
пров. Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
пров. Бар’єрний
пров. Бахмацький, 1-20
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Західний
пров. Зв’язковий
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Марка Кропивницького, 1-14
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Полтавський
пров. Прорізний, 17-37
пров. Резервний, 13, 15/3, 17
пров. Столярний, 1-22
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Тихий, 1-8
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пр-д Андрія Ізюмова
пр-д Григоровича-Барського
пр-д Громадянський
пр-д Дачний
пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8
пр-д Луговий
пр-д Миколи Руденка
просп. Полтавський
просп. Свободи, 92/17-120/25
просп. Свободи, 116
туп. Бажана
туп. Данила Апостола, 1/25-12
туп. Зв’язковий
туп. Кременецький
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Академіка Герасимовича, 95-166
вул. Андрія Ізюмова
вул. Архітектора Сергеєва
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Барвінкова
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Братів Тютюнників
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Бойка, 24, 26
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Військова, 18/56
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Винниченка
вул. Володимира Короленка
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Гайдамацька, 80
вул. Гетьманська
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Громадянська
вул. Гійома Боплана
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Данила Галицького
вул. Деповська, 62-100
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Експресівська, 1-48
вул. Євгена Коновальця, 52-70
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Каховська, 2А
вул. Квітки Цісик, 19, 21
вул. Кільцева
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лугова
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького, 1-52
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Нескорених
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Підводника Коваленка
вул. Покровська, 24, 28
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Проєктна, 4-35
вул. Раїси Кириченко
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Салганна, 3, 5/1
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соборна, 34/32
вул. Соснівська
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Хімічна, 1/2
вул. Хортицька
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Шістдесяників, 4А-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ю.Липи, 41-68/39
вул. Юрія Липи
вул. Якова Петруся
вул. Ярмаркова, 2/5-20
вул. Київська, 64-80, 121.
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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