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На Великдень правопорядок на Полтавщині буде забезпечувати близько тисячі правоохоронців

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 171

 

До охорони громадського порядку та безпеки залучатимуть поліцейських, нацгвардійців, добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) та громадські формування

На Полтавщині для забезпечення правопорядку на Великдень залучать близько тисячі правоохоронців. Про це 16-го квітня на брифінгу в медіацентрі Полтавської обласної військової адміністрації заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області, у брифінгу взяли участь т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, заступник начальника Головного управління ДСНС в Полтавській області Володимир Гришанін та владика Федір.

Генерал поліції Євген Рогачов зазначив, що на Великдень в Полтавській області посилену охорону публічного порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці, представники добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) та громадських формувань. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану.

— Посилену охорону публічного порядку та безпеки на Великдень здійснюватимуть близько тисячі поліцейських, а також нацгвардійці, представники добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань. Враховуючи умови воєнного стану, ми закликаємо мешканців та гостей Полтавщини дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не порушувати комендантську годину, не зловживати спиртними напоями, дотримуватися Правил дорожнього руху та з розумінням ставитися до роботи представників Сил безпеки й оборони України. Наголошую, що безпека в області залежить від кожного з нас. Не забуваємо, що ворог підступний і непередбачуваний. Тож тримаймося єдності та будьмо пильними, — наголосив Євген Рогачов.

 

У повідомленні зазначається, що у Великодню ніч богослужіння здійснюватимуться у 301 культовій споруді області.
Правоохоронці звернули увагу, що згідно з рішенням Полтавської ОВА комендантська година на Полтавщині триває з 00.00 до 04.00.

— У разі повітряної тривоги громадяни повинні пройти у найближчі сховища або безпечні місця, — нагадують поліцейські.

Нагадаємо, ми писали, що у Кременчуці під час проведення Великодніх заходів, 20-го квітня з 4.00 до 12.00, буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на двох вулицях.
  

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Великдень громадський порядок правоохоронці
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