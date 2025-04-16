На Великдень правопорядок на Полтавщині буде забезпечувати близько тисячі правоохоронців

До охорони громадського порядку та безпеки залучатимуть поліцейських, нацгвардійців, добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) та громадські формування
На Полтавщині для забезпечення правопорядку на Великдень залучать близько тисячі правоохоронців. Про це 16-го квітня на брифінгу в медіацентрі Полтавської обласної військової адміністрації заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області, у брифінгу взяли участь т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, заступник начальника Головного управління ДСНС в Полтавській області Володимир Гришанін та владика Федір.
Генерал поліції Євген Рогачов зазначив, що на Великдень в Полтавській області посилену охорону публічного порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці, представники добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) та громадських формувань. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану.
У повідомленні зазначається, що у Великодню ніч богослужіння здійснюватимуться у 301 культовій споруді області.
Правоохоронці звернули увагу, що згідно з рішенням Полтавської ОВА комендантська година на Полтавщині триває з 00.00 до 04.00.
Нагадаємо, ми писали, що у Кременчуці під час проведення Великодніх заходів, 20-го квітня з 4.00 до 12.00, буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на двох вулицях.
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