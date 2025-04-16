Цьогоріч у Кременчуці золоті та срібні медалі отримають 109 випускників: скільки витратять на нагороди

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

На початку року в Міністерстві освіти скасували нагородження золотими та срібними медалями

Цьогоріч 109 кременчуцьких випускників отримають золоті та срібні медалі. Про це повідомила т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 16 квітня.

За її словами, на час воєнного стану в Україні держава підсумкова атестація для випускників скасована, тож наразі уже відома кількість медалістів.

Для придбання нагород випускникам планують витратити 75 тисяч гривень.

Також раніше зі стабфонду Кременчука виділяли кошти на придбання подарунків медалістам — попередньо це мають бути павербанки.

Зазначимо також, що цьогоріч у лютому в Україні Міністерство освіти і науки скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями — тепер у документах буде лише зазначено формулювання «з відзнакою».