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Із бюджету Кременчука планують виділити понад мільйон гривень на зарплату для райради: депутати за рішення не проголосували

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 87

 

Попри те, що на бюджетній комісії рішення «провалили», його все одно розглянуть депутати під час сесії міськради

Зі Стабфонду Кременчука планують виділити 1 мільйон 285 тисяч гривень для виплати заробітної плати працівникам Кременчуцької районної ради. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 16 квітня.

Кошти планують спрямувати у рамках «Програми соціально-економічного розвитку регіонів». 

На засіданні комісії це питання не обговорювалось — ні в кого із присутніх не виникло ані питань, ані заперечень стосовно нього. Проте серед присутніх членів комісії двоє депутатів проголосували «за», ще двоє утрималися.

За словами голови комісії Олександра Плескуна, навіть попри те, що комісія рішення не ухвалила, воно все одно перейде на розгляд депутатами під час засідання сесії міської ради.

Нагадаємо, на початку квітня кременчуцькі депутати погодили виділення 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької райради, зокрема так само на оплату праці працівникам. Ухвалили це рішення так само без обговорення. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: райрада зарплати
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