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Кременчуцькі депутати виділили понад 4 млн грн на фінансування районної ради: рішення ухвалили без обговорення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 60

Проєкт рішення не підтримали депутати на комісії з питань бюджету та фінансів, а на комісії з питань житлово-комунального господарства пообіцяли обговорити її на сесії

Кременчуцька міська рада виділяє 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької районної ради: кошти планують спрямувати на зарплати працівників. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 4 квітня, депутати міськради на засіданні сесії.

Зауважимо, що цей проєкт рішення викликав бурхливе обговорення серед членів депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. Зокрема, голова комісії Олександр Плескун поставив під сумнів доцільність виділення такої суми для райради з міського бюджету і зауважив, що бюджет Кременчука вже має 1 мільярд гривень дефіциту, і місту невдовзі самому доведеться шукати додаткове фінансування. В результаті за проєкт рішення проголосували 3 депутати із 5 присутніх.

На депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства цей проєкт рішення не розглядали, проте пообіцяли обговорити його під час сесії.

Проте на сесії обіцяного обговорення не відбулося. Рішенням більшості депутати підтримали виділення 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької районної ради.

Нагадаємо, із 20 лютого Кременчуцьку районну раду очолила Марія Іванченко, яка до цього очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: районна рада фінансування міський бюджет
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