На кону 4 млн грн: чи буде апарат Кременчуцької районної ради отримувати зарплату коштом бюджету міської громади

На засіданні депутатської комісії міської ради з питань бюджету та фінансів проєкт рішення щодо фінансової підтримки Кременчуцької райради на виплату зарплати її працівникам не підтримали
На чергову сесію Кременчуцької міської ради виноситься резонансне питання, по якому у депутатів виникли обґрунтовані сумніви щодо необхідності його прийняття, адже мова йде про витрату 4,1 млн грн з міського бюджету на потреби, які мали б покриватися з інших джерел. А саме — пропонується затвердити Програму співпраці Кременчуцької міської ради з Кременчуцькою районною радою та РВА у сфері їх фінансової підтримки на 2025 рік у новій редакції, розроблену управлінням економіки міськвиконкому. Якщо чинна редакція цієї програми, затверджена наприкінці минулого року, передбачає фінансову допомогу з міського бюджету тільки для Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) на суму у 2 млн грн, то нова редакція доповнює цю програму ще 4,1 млн грн фінансової допомоги для Кременчуцької районної ради на виплату заробітної плати працівникам її апарату. Тобто, загальну суму фінансової підтримки з боку міського бюджету на діяльність районної ради та РВА пропонується збільшити з 2 млн до 6,1 млн грн.
Нагадаємо, що 20 лютого Кременчуцька районна рада припинила повноваження голови райради Дмитра Колотієвського і того ж дня депутати обрали головою районної ради Марію Іванченко, яка до того очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді.
Саме після свого обрання нова керівниця Кременчуцької райради звернулася з листом до міського голови Кременчука з проханням фінансової підтримки. Як зазначено у проєкті рішення це звернення датовано 5 березня.
Проєкт рішення, щодо фінансової підтримки розглядався на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів сьогодні, 2-го квітня. На питання депутатів, чим викликано таке звернення і чому виникла ця потреба, Марія Іванченко пояснила, що за штатним розписом у Кременчуцькій райраді передбачено 21 працівник, але зараз в наявності шестеро. Нещодавно вона прийняла на роботу чотирьох (до того було лише 2 працівники). На їх зарплату цього року держава виділила лише трохи більш ніж 1 млн грн. Нова очільниця райради планує збільшити чисельність працівників до 9, і додаткові 4,1 млн грн потрібні, щоб забезпечити нових працівників апарату Кременчуцької райради до кінця 2025 року за її словами «гідними зарплатами».
Голова комісії Олександр Плескун висловив сумніви щодо того, що фінансові потреби районної ради мають задовольнятися коштом Кременчуцької міської громади та запитав, чи зверталися з цього приводу до уряду чи обласної ради? Він також зауважив, що дефіцит міського бюджету Кременчука до кінця поточного року оцінюється в 1 млрд грн, і невдовзі міській владі самій доведеться шукати фінансової підтримки, щоб забезпечити потреби міста.
Після тривалого обговорення, в ході якого за фінансову допомогу райраді висловилися перший заступник міського голови Володимир Пелипенко та депутат Олександр Яцина, за проєкт рішення щодо фінансової підтримки проголосували лише 3 депутати з 7-ми членів комісії. Цього не вистачило для його затвердження (в засіданні комісії брали участь лише 5 депутатів). Що цікаво, проєкт рішення не підтримали (утрималися при голосуванні) голова комісії Олександр Плескун та депутатка Інна Петренко — обидва з депутатської фракції «Рідне місто». Втім, проєкт рішення все одно винесуть на розгляд сесії міської ради, де воно може бути ухвалене, зважаючи на відкриту підтримку з боку міської влади.
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