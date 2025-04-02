На кону 4 млн грн: чи буде апарат Кременчуцької районної ради отримувати зарплату коштом бюджету міської громади

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 83

На чергову сесію Кременчуцької міської ради виноситься резонансне питання, по якому у депутатів виникли обґрунтовані сумніви щодо необхідності його прийняття, адже мова йде про витрату 4,1 млн грн з міського бюджету на потреби, які мали б покриватися з інших джерел. А саме — пропонується затвердити Програму співпраці Кременчуцької міської ради з Кременчуцькою районною радою та РВА у сфері їх фінансової підтримки на 2025 рік у новій редакції, розроблену управлінням економіки міськвиконкому. Якщо чинна редакція цієї програми, затверджена наприкінці минулого року, передбачає фінансову допомогу з міського бюджету тільки для Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) на суму у 2 млн грн, то нова редакція доповнює цю програму ще 4,1 млн грн фінансової допомоги для Кременчуцької районної ради на виплату заробітної плати працівникам її апарату. Тобто, загальну суму фінансової підтримки з боку міського бюджету на діяльність районної ради та РВА пропонується збільшити з 2 млн до 6,1 млн грн.

Нагадаємо, що 20 лютого Кременчуцька районна рада припинила повноваження голови райради Дмитра Колотієвського і того ж дня депутати обрали головою районної ради Марію Іванченко, яка до того очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді.

Саме після свого обрання нова керівниця Кременчуцької райради звернулася з листом до міського голови Кременчука з проханням фінансової підтримки. Як зазначено у проєкті рішення це звернення датовано 5 березня.

Проєкт рішення, щодо фінансової підтримки розглядався на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів сьогодні, 2-го квітня. На питання депутатів, чим викликано таке звернення і чому виникла ця потреба, Марія Іванченко пояснила, що за штатним розписом у Кременчуцькій райраді передбачено 21 працівник, але зараз в наявності шестеро. Нещодавно вона прийняла на роботу чотирьох (до того було лише 2 працівники). На їх зарплату цього року держава виділила лише трохи більш ніж 1 млн грн. Нова очільниця райради планує збільшити чисельність працівників до 9, і додаткові 4,1 млн грн потрібні, щоб забезпечити нових працівників апарату Кременчуцької райради до кінця 2025 року за її словами «гідними зарплатами».

— Зараз є проблемні питання стосовно фінансування діяльності районної ради. Але є бачення, що ми можемо бути корисні для громад Кременчуцького району. Ми можемо моніторити ті проблемні питання, які є спільними для Кременчуцького району в цілому, створювати, розробляти спільні програми, спрямовані на реалізацію заходів та вирішення проблем, які є у Кременчуцькому районі... Ми оновили комісії, готові спілкуватись з громадами, моніторити проблеми, шукати шляхи їх вирішення. У нас для цього є наша діалогова площадка, ми можемо збирати круглі столи, шукати допомоги та підтримки в інвесторів, шукати допомогу між громадами, щоб вирішувати спільні питання, які ми намоніторимо, — пояснила Марія Іванченко.

Голова комісії Олександр Плескун висловив сумніви щодо того, що фінансові потреби районної ради мають задовольнятися коштом Кременчуцької міської громади та запитав, чи зверталися з цього приводу до уряду чи обласної ради? Він також зауважив, що дефіцит міського бюджету Кременчука до кінця поточного року оцінюється в 1 млрд грн, і невдовзі міській владі самій доведеться шукати фінансової підтримки, щоб забезпечити потреби міста.

— Вам потрібно було звернутися у Верховну Раду, до Кабінету міністрів чи до Офісу президента… Ви ж не у нас на балансі. По-друге, протягом 4-х років ви працювали, і ми ж нічого не виділяли, не допомагали… Ви просто хочете, щоб ми вас фінансували, сісти на наші плечі. Щодо фінансування, то було б розумно звернутися до обласної ради чи до інших, — зазначив він.

Після тривалого обговорення, в ході якого за фінансову допомогу райраді висловилися перший заступник міського голови Володимир Пелипенко та депутат Олександр Яцина, за проєкт рішення щодо фінансової підтримки проголосували лише 3 депутати з 7-ми членів комісії. Цього не вистачило для його затвердження (в засіданні комісії брали участь лише 5 депутатів). Що цікаво, проєкт рішення не підтримали (утрималися при голосуванні) голова комісії Олександр Плескун та депутатка Інна Петренко — обидва з депутатської фракції «Рідне місто». Втім, проєкт рішення все одно винесуть на розгляд сесії міської ради, де воно може бути ухвалене, зважаючи на відкриту підтримку з боку міської влади.