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Кременчук, Освіта

У Кременчуці наразі не відкриватимуть шкільні табори, але розглядатимуть перспективи

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 147

Департамент освіти розрахує вартість перебування дітей у таборах, а у школах, ймовірно, проведуть опитування, щоб дізнатись, яка кількість учнів зможе долучитись

У Кременчуцькій громаді цьогоріч наразі не планують відкриття шкільних таборів. Водночас перепекти їх роботи у місті можуть розглянути. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту 2 квітня. 

Відомо, що табори не працюють з початку повномасштабної війни. 

— Ще до COVID ми відкривали шкільні табори, планували, що це будуть пільгові категорії дітей і планувались кошти на харчування. Кошти на цей рік не закладали, — т. в.о начальника департаменту освіти Кременчука Світлана Михайленко. 

За словами голови депутатської комісії Зінаїди Проценко, у громаді є батьки, які готові будуть платити за перебування дітей у таборах. Також під час комісії запропонували розглянути перспективи відкриття таборів у кількох школах міста, зокрема, з власними укриттями. 

Департамент освіти розрахує вартість перебування дітей у таборах, а у школах, ймовірно, проведуть опитування, щоб дізнатись, яка кількість учнів зможе долучитись. 

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Автор: Телеграф
Теги: табір
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