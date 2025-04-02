У Кременчуці наразі не відкриватимуть шкільні табори, але розглядатимуть перспективи

Департамент освіти розрахує вартість перебування дітей у таборах, а у школах, ймовірно, проведуть опитування, щоб дізнатись, яка кількість учнів зможе долучитись
У Кременчуцькій громаді цьогоріч наразі не планують відкриття шкільних таборів. Водночас перепекти їх роботи у місті можуть розглянути. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту 2 квітня.
Відомо, що табори не працюють з початку повномасштабної війни.
За словами голови депутатської комісії Зінаїди Проценко, у громаді є батьки, які готові будуть платити за перебування дітей у таборах. Також під час комісії запропонували розглянути перспективи відкриття таборів у кількох школах міста, зокрема, з власними укриттями.
Департамент освіти розрахує вартість перебування дітей у таборах, а у школах, ймовірно, проведуть опитування, щоб дізнатись, яка кількість учнів зможе долучитись.
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