Старший лейтенант Полтавської 116 бригади ТрО отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

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Військовослужбовці під командуванням Олександра Приходька виконували бойові завдання на Донецькому та Курському напрямках

Військовослужбовця Полтавської 116 окремої бригади Сил територіальної оборони, старшого лейтенанта Олександра Приходька нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це інформують у пресслужбі бригади.

У складі бригади Олександр служить на посаді командира розвідувальної роти. Під його командуванням військовослужбовці виконували бойові завдання з оборони позицій, відбиття штурмів та знищення живої сили противника на Донецькому напрямку поблизу Бахмута, Соледара, Мар’їнки та Авдіївки.

Згодом Олександр Приходько очолив збірну розвідувальну роту БТГР на Курському напрямку. Старший лейтенант завів 54 бійців роти на бойові позиції під щільним артилерійським вогнем та атаками FPV-дронів. 23 дні рота утримувала визначені позиції оборони та вела бій із диверсійно-розвідувальними і штурмовими групами на околицях та у населених пунктах.

Старший лейтенант Олександр Приходько успішно командував підрозділом перебуваючи з бійцями на позиціях, особисто вів бій, завдяки чому було взято трьох полонених, ліквідовано близько 30 особового складу ворога, пошкоджено 2 БТР ворога, що унеможливило висадку ворожого десанту, — зазначають у пресслужбі.

Під час бою двоє бійців Олександра отримали поранення, проте командир роти організував та сам брав участь в евакуації поранених бійців.