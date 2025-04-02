Старший лейтенант Полтавської 116 бригади ТрО отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Військовослужбовці під командуванням Олександра Приходька виконували бойові завдання на Донецькому та Курському напрямках
Військовослужбовця Полтавської 116 окремої бригади Сил територіальної оборони, старшого лейтенанта Олександра Приходька нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це інформують у пресслужбі бригади.
У складі бригади Олександр служить на посаді командира розвідувальної роти. Під його командуванням військовослужбовці виконували бойові завдання з оборони позицій, відбиття штурмів та знищення живої сили противника на Донецькому напрямку поблизу Бахмута, Соледара, Мар’їнки та Авдіївки.
Згодом Олександр Приходько очолив збірну розвідувальну роту БТГР на Курському напрямку. Старший лейтенант завів 54 бійців роти на бойові позиції під щільним артилерійським вогнем та атаками FPV-дронів. 23 дні рота утримувала визначені позиції оборони та вела бій із диверсійно-розвідувальними і штурмовими групами на околицях та у населених пунктах.
Під час бою двоє бійців Олександра отримали поранення, проте командир роти організував та сам брав участь в евакуації поранених бійців.
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