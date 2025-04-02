У повітрі Кременчука виявили формальдегід і пил

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Минулого тижня у Кременчуці зафіксували перевищення допустимих концентрацій формальдегіду та пилу в повітрі. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології 2 квітня.

За інформацією фахівців, рівень формальдегіду був вищим за норму в усі дні з 24 по 29 березня. Перевищення пилу зафіксували 28 березня.

Проби атмосферного повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах: на Молодіжному, по вулиці Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Нагадаємо, у Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря.