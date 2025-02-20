У Кременчуці новим головою райради обрали Марію Іванченко

У Кременчуці шляхом таємного голосування обрали нового голову районної ради. Нею стала Марія Андріївна Іванченко. Підтримали її кандидатуру під час голосування 30 депутатів.
Кандидатуру Марії Іванченко погодили представники усіх політичних фракцій у районній раді. Перед голосуванням вона виступила перед депутатами та трохи розповіла про себе.
Наразі Марія Іванченко очолює адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді. Жінка повідомила, що в органах місцевого самоврядування вона працює понад 10 років. Має досвід організаційної та керівної роботи.
Свою роботу на новій посаді Марія Іванченко планує будувати на принципах єдності і діалогу, а також спільних рішень між депутатами.
За результатами голосування підтримали кандидатуру Марії Іванченко 30 депутатів, 1 депутат під час голосування утримався.
Нагадаємо, раніше на засіданні сесії усі присутні 32 депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень голови райради Дмитра Колотієвського.
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