За минулу добу у Кременчуці патрульні зупинили п'ятьох п'яних водіїв

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 71

За попередню добу у Кременчуці представники патрульної поліції зупинили на дорогах п’ятьох нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Усіх п’яних керманичів правоохоронці зупинили під час порушення правил дорожнього руху.

Так на вулиці Кооперативній патрульні встановили, що водій перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Під час огляду вони також виявили, що чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення та не має поліса обов’язкового страхування.

Ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Залізничній — той порушив правила обгону. Під час огляду алкотестер показав, що в організмі у водія 0,87 проміле алкоголю.

На усіх п'яних водіїв патрульні склали адмінматеріали та відсторонили їх від кермування автотранспортними засобами.

Нагадаємо, днями у Кременчуці п'яний водій спричинив аварію, внаслідок якої травмувалася пасажирка.