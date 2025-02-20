За минулу добу у Кременчуці патрульні зупинили п'ятьох п'яних водіїв

За попередню добу у Кременчуці представники патрульної поліції зупинили на дорогах п’ятьох нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
Усіх п’яних керманичів правоохоронці зупинили під час порушення правил дорожнього руху.
Так на вулиці Кооперативній патрульні встановили, що водій перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Під час огляду вони також виявили, що чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення та не має поліса обов’язкового страхування.
Ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Залізничній — той порушив правила обгону. Під час огляду алкотестер показав, що в організмі у водія 0,87 проміле алкоголю.
На усіх п'яних водіїв патрульні склали адмінматеріали та відсторонили їх від кермування автотранспортними засобами.
Нагадаємо, днями у Кременчуці п'яний водій спричинив аварію, внаслідок якої травмувалася пасажирка.
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