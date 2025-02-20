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Жителька Кременчука скаржиться на стан дороги біля її будинку: що каже міська влада

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 300

Перше звернення було у 2021 році

Місцева жителька поскаржилась міському голові Кременчука Віталію Малецькому на стан прибудинкової дороги та під’їзду № 2 на вулиці Сумській, 48. За її словами, подібне звернення було ще у 2021 році, опрацювати питання влада обіцяла у 2022 році. Про це вона розповіла під час особистого прийому громадян 20 лютого. 

— Ями страшні, (дорога — ред.) розбита, — сказала місцева жителька. 

Віталій Малецький пообіцяв «спробувати» розібратись з ситуацією щодо дороги та під'їзду.

Нагадаємо, у 2025 році на ремонти доріг, якими опікується комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ), планують закласти 199,1 млн грн.

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Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
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