Знову дорожчають яйця: як змінилися ціни на Кременчуччині за тиждень

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 20 лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині знову спостерігається підвищення цін на яйця. Дещо здорожчали також і молоко, борошно та буряк. Продовжує знижуватися вартість цибулі.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

молоко — на 0,50 грн за 0,9 л;

яйця — на 5,05 грн за 10 штук;

борошно — на 0,20 грн за 1 кг;

бензин (марки А-92, А-95) — на 0,25 за 1 л;

буряк — на 0,20 грн за кг.

подешевшали:

цибуля — на 0,24 грн за 1 кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня так само спостерігалося підвищення цін на яйця, молоко та буряк і зниження вартості цибулі.