У неділю, 23 лютого, кременчужан кличуть до бібліотеки на літературний вечір місцевої поетки Тетяни Потрясової. Про проведення заходу журналістам повідомили організатори.
Тетяна Потрясова — авторка декількох поетичних збірок, членкиня Спілки літераторів «Славутич» та керівник «Літературної вітальні імені Сергія Петренка».
На заході відвідувачі більше дізнаються про творчість поетки та її книгу «Краплинка болю в морі горя». Жінка почала її писати уже після повномасштабного вторгнення, а друком вона вийшла у 2024 році.
Присутні також послухають поезію Тетяни Потрясової у виконанні самої авторки та її друзів-літераторів.
Відбудеться літературний вечір у приміщенні міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.
Вхід на захід вільний.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.