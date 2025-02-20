Кременчужан запрошують до бібліотеки на літературний вечір місцевої поетки Тетяни Потрясової (афіша)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 82

На заході авторка розповість гостям про свою книгу, яка вийшла в світ у минулому році

У неділю, 23 лютого, кременчужан кличуть до бібліотеки на літературний вечір місцевої поетки Тетяни Потрясової. Про проведення заходу журналістам повідомили організатори.

Тетяна Потрясова — авторка декількох поетичних збірок, членкиня Спілки літераторів «Славутич» та керівник «Літературної вітальні імені Сергія Петренка».

На заході відвідувачі більше дізнаються про творчість поетки та її книгу «Краплинка болю в морі горя». Жінка почала її писати уже після повномасштабного вторгнення, а друком вона вийшла у 2024 році.

Присутні також послухають поезію Тетяни Потрясової у виконанні самої авторки та її друзів-літераторів.

Відбудеться літературний вечір у приміщенні міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.