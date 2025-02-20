Більшість українців проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни — соцопитування

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За даними свіжих соціологічних опитувань за лютий 2025 року, майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни. Такі дані лютневого опитування соціологічного центру «Социс» публікує УП.

Так, проти проведення виборів під час війни висловились 63,3% українців. Вважають, що потрібно переобрати і президента, і Верховну Раду майже 29%. Близько 3% опитаних виступають за переобрання лише Верховної Ради, менше ніж 1% хотіли б проведення лише виборів президента.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, якщо вона хоче мати місце за столом переговорів. Він також стверджував, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито становить 4%. Крім того, він назвав Зеленського «диктатором без виборів». Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа, зазначивши, що той став жертвою російської дезінформації.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися і тепер це є вимогою Сполучених Штатів.

За даними КМІС, опублікованими вчора, Володимиру Зеленському довіряють 57% опитаних громадян. Сам президент раніше сказав, що готовий обговорювати тему проведення виборів, але під час воєнного стану їх проведення не хочуть українці.

Соціологи з’ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Нагадаємо, за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.