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КМІС: баланс довіри до Зеленського зростає — президенту довіряє 57% опитаних українців

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 75 Коментарів: 1

 

Соціологічне опитування показало зміну тенденції зниження балансу довіри-недовіри до Володимира Зеленського, яка спостерігалася до кінця минулого року, на протилежну

За результатами опитування КМІС, президенту України Володимиру Зеленському наразі довіряє 57% українців, а не довіряють 37%. Таким чином баланс довіри-недовіри становить +20%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 4-9 лютого.

За даними КМІС показники довіри до президента помітно покращилися порівняно з останнім опитуванням, проведеним у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52% опитаних українців, а не довіряли — 39%. Тоді баланс довіри-недовіри становив +13%.

Рівень довіри до президента Зеленського у грудні знизився до 52% — опитування КМІС

Під час попередніх опитувань баланс довіри-недовіри був:

  • у вересні 2024 року +22%,
  • у травні 2024 року +23%,
  • у лютому 2024 року +29%,
  • у грудні 2023 року +55%,
  • у травні 2022 року +83%.

Тобто, соціологічне опитування показало зміну тенденції зниження балансу довіри-недовіри до Володимира Зеленського, яка спостерігалася до кінця минулого року, на протилежну.

На початку повномасштабного вторгнення РФ у Володимира Зеленського був максимальний рівень довіри, навіть більший, ніж у 2019 році, після його перемоги на президентських виборах (+71%). Перед повномасштабним вторгненням РФ у лютому 2022 року Зеленському довіряли лише 37% українців, а 52% не довіряли, тобто баланс довіри-недовіри був від'ємним.

 

Інфографіка: КМІС

 

Інфографіка: КМІС

Опитування КМІС проводилось 4−9 лютого 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України окрім окупованих територій. Було опитано 1000 повнолітніх респондентів. Статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1%.

Соціологи з’ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Нагадаємо, за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба президента України
Теги: соціологія опитування президент Зеленский
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Коментарі: 1

4 974
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:31

Ахах, намалював бонапарт шо невтік собі рейтинг....хто ще в це лайно вірить?


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