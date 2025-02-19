На Полтавщині поліція повідомила про підозру 62-річному чоловіку, який вдарив ножем знайомого

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Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

15 лютого близько 21.00 в селі Копили Полтавського району чоловік ударив ножем знайомого. Поліція повідомила йому про підозру й розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що під час сварки 62-річний чоловік завдав ножового поранення 42-річному місцевому мешканцю, після чого потерпілого госпіталізували.

Фігуранту вже повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6-го лютого в одному з сіл Зіньківської громади чоловік під час застілля вбив ножем свого знайомого та сам повідомив про це поліцію.