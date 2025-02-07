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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік під час застілля вбив ножем знайомого та сам повідомив про це поліцію

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 504

 

Про вчинення злочину до поліції повідомив сам правопорушник, якого затримали - за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування

Учора, 6-го лютого, близько 22.00 до відділення № 4 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Зіньківської громади, що він завдав ножового поранення своєму знайомому. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У ході проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що місцевий 41-річний чоловік під час спільного дозвілля вдарив ножем свого 37-річного знайомого, який від отриманого поранення помер на місці.

Причетного до злочину чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині на 10 років позбавлення волі засудили 50-річного чоловіка, який на початку березня зарізав свою цивільну дружину.

У грудні до 8 років за ґратами засудили 43-річного чоловіка, батька 7-х неповнолітніх дітей з Решетилівської громади, який у лютому минулого року під час сварки зарізав знайомого

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини вбивство
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