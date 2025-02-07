На Полтавщині 13,7 тисяч педпрацівників отримуватимуть «вчительську доплату»

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З січня педагогічним працівникам щомісячно виплачуватимуть «на руки» по 1000 грн, незалежно від педагогічного навантаження та формату роботи, а з 1 вересня доплата зросте до 2000 грн

На Полтавщині 13,7 тисячі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти отримуватимуть «вчительську доплату» до зарплати. Це рішення прийняв уряд на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

З 1-го січня 2025 року щомісячно виплачуватимуть «на руки» по 1000 грн, незалежно від педагогічного навантаження та формату роботи. А з 1 вересня доплата зросте до 2000 грн «на руки» (2600 грн без урахування оподаткування). Ця виплата не впливатиме на інші надбавки. Фінансова допомога педагогічним працівникам передбачена у бюджеті на 2025 рік, тож вона гарантована.

— У руках наших освітян — майбутнє країни. «Вчительська доплата» є важливим елементом «Зимової підтримки» населення. Цей крок сприятиме покращенню іміджу професії та закладе основу для масштабних змін у системі оплати праці в освітній сфері, — Володимир Когут. підсумував Володимир Когут.

Більше деталей про умови виплати можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше повідомляв, що у 2025 році вчителі отримають доплати до зарплат, які протягом року збільшать удвічі.